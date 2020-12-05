Çiftçinin traktörden sonra ineklerini de haczettiler

Akyaka ilçesine bağlı Büyük Pirveli Köyü'nde çiftçilik yapan Cemal Öztürk, Akyaka Tarım Kredi Kooparatifi'ne olan 13 bin TL'lik borcunu yapılandırdı. Ancak coronavirüs salgını ve ayağındaki rahatsızlıktan dolayı çalışamayan Öztürk'ün 13 bin TL'lik borcu 72 bin TL'ye çıktı. Öztürk'ün borcunu ödeyememesi sonrasında jandarmayla beraber evine giden icra memurları 15 ineği ve bir pikap aracını haczetti.

Hayvanlarına icra konulmasına tepki gösteren Öztürk “Akyaka Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcum vardı. 2 yıl ödedim ancak salgında işler kötü gitti. İnşaat işlerinde çalışıyordum işler durduğu için bir yıldır çalışamıyorum. Taksitlerimi ödeyemedim. Borcum 72 bin TL'ye çıktı. Hacze geldiler. Pikap aracımı alıp götürdüler. Hayvanlarımı da tek tek not ederek rehin aldılar. Borçlarımızı daha önce yapılandırdık, bir kısmını ödedik ancak bizden çok yüksek faiz alıyorlar. Ödeyebilecek durumumuz olsa zaten öderdik. Devletten hayvanlarımıza koyulan haczin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.