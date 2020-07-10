Çiftlik Bank davasında ‘tutuklanmama güvencesi’ talebine ret

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk’ olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 4’ü firari olan ve tutuklusu bulunmayan 20 sanıklı davaya devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Solak ve Cudi Cumhur Yurdakul ile bazı sanık avukatları katıldı.

TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ



Firari sanıklardan Cengiz Samur’un avukatı müvekkilinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu ve ABD’de bulunduğunu belirterek, “CMK’nın 246-248 maddesi düzenlemeleri dikkate alınarak hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir. Müvekkil uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için, Türk yargısına güvenmediğini bu nedenle gelmek istemediğini ifade etmiştir” dedi.



MAHKEMEDEN RET

Mahkeme heyeti, sanıklardan Cengiz Samur’un avukatının tutuklanmayacağına yönelik güvence verilmesine yönelik talebini reddetti. Mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan mahkeme 17 Mart’taki duruşmada, sanıklar hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak 28 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istenmişti.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.