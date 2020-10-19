Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye zirvede!

Milli Piyango’nun uzun süredir devreden Çılgın Sayısal Loto’nun 34. çekilişi bu akşam canlı olarak gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango’nun resmi adresinden hem de Youtube üzerinden canlı olarak saat 21.30’da yapıldı. İşte büyük ödül ile dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam canlı olarak düzenlenen 34. çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 29-45-52-81-82-86 joker 26

BÜYÜK ÖDÜL REKOR SEVİYEDE

Milli Piyango’nun Çılgın Sayısal Loto çekilişinden dakikalar önce büyük ikramiye miktarı açıklandı. Devirlerin ardından büyük ödül miktarı 72 milyon 405 bin 801 TL olarak belirlendi. Bu rakam şu an Milli Piyango’nun en yüksek ikramiye tutarı olarak yer alıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.