Çılgın Sayısal Loto’da devir devam ediyor! İşte şanslı numaralar…

Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam altı şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmadı ve ikramiye aylardır olduğu gibi bu akşam da devretti. Beş bilen 3 kişi ise toplam 110 bin 910 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Aralık 2020 tarihli 58. çekilişinde şanslı rakamlar “3-6-32-60-74-76 Joker: 68” olarak açıklandı.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.