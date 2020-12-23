Karamollaoğlu’ndan ‘çıplak arama’ iddialarıyla ilgili açıklama: Ben de dile getirdim hadi soruşturma açsınlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, hükümetin halktan ‘koptuğunu' söyledi.

Salgının sebep olduğu ekonomik ve sosyal krizlere çare bulmanın iktidarların görevi olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Türkiye'de var olan ekonomik kriz pandeminin de etkisi ile iyice derinleşmiş durumdadır. Milletimiz corona virüsü ve ekonomik kriz arasında tercih yaptırılmaya mecbur kalmıştır. Bakınız, yumurtaya yüzde 100 zam geldi; tanesi 1 TL'yi geçti. Bu millet evine nasıl ekmek götürecek, geçimini nasıl sağlayacak, kirasını, elektriğini, doğalgazını nasıl ödeyecek?” diye sordu.

“HALKTAN BÜTÜNÜYLE KOPTULAR”

TÜİK'in açıkladığı 2021 yılı asgari ücret önerisine de tepki gösteren Karamollaoğlu, “Biz asgari ücretten, yani açlık ve tokluktan bahsediyoruz. Siz bir defa önce herkesin karnının doymasını teminat altına almakla mükellefsiniz. Bu arkadaşlar ‘ekmek yoksa pasta yesinler' mantığından hala kurtulamadılar. Demek ki çevrelerinde açlık çeken kimse yok. Ne yazık ki halktan bütünüyle koptular. Bu noktada milletimizin yaşadığı sorunlara kulak verilmemesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“İŞLETMELERE FATURA DESTEĞİ VERİLMELİ”

Hükümetin çok acil bir şekilde destek paketi açıklaması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, partisinin önerilerini şöyle sıraladı:

*Daha önce de dile getirmiştim, herkese, iktidar şimdilik bin TL'lik destek verilmelidir. İşletmelere; elektrik, doğalgaz, su desteği verilmeli.

*Bu süreçte işini kaybetmiş, garsonlar, günlük yevmiye ile çalışan vatandaşlarımız, servis şoförleri ve kantincilerimiz için nakit desteği verilmelidir.

*Kredi paketleri yerine işletme sahiplerine ve esnafımıza hibe destekleri yapılmalıdır. Belirli düzeyde istihdam sağlanması koşuluyla uzun vadeli vergi indirimi, üretim girdilerinden KDV gibi dolaylı vergilerin alınmaması gibi reel destekler sağlanmalı.

*Bu doğrultuda; ani duruştan en çok zarar görecek olan turizm, lojistik, restoran-kafe gibi işletmelere yönelik destek paketleri hızlıca açıklanmalıdır.

“MİLLET BÜTÇEDE BULAMADIĞI UMUDU PİYANGODA ARIYOR”

Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletlerine olan ilgiye dikkat çeken Karamollaoğlu, “Üzülerek ifade etmek isterim ki; milletimiz bütçede bulamadığı umudu piyango biletinde arıyor. Üzücü bir nokta, Milli Piyangonun adı milli diye biz onu milli olarak kabul edemeyiz fakat millet umutsuz. Bir milleti ayakta tutan en önemli şey umududur. Artık maalesef bu umut kayboluyor. Devlet vatandaşının refahını temin edemezse, millette umudunu piyangoda arar” ifadelerini kullandı.

“ÇIPLAK ARAMAYLA ONUR KIRMAK UTANÇ VESİLESİDİR”

Çıplak arama iddialarına da değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye son günlerde ‘çıplak arama' mevzusu ile çalkalanıyor. İktidar cenahı ise ‘araştıralım, soruşturalım' yerine ilk andan itibaren reddetme refleksi gösteriyor.

*Halbuki yönetmelikte çıplak arama var. Peki, ne diyor yönetmelikte? ‘Çıplak arama makul ve ciddi emareler bulunursa yapılabilir ve bu arama cezaevi tabibi tarafından gerçekleştirilir.' Yani gardiyanlar, polisler bu aramayı keyfi ve yaygın olarak yapamaz.

*Bu ancak çok özel durumlarda ‘makul ve ciddi emare koşulu' varsa gerçekleştirilebilir. Mevzuatın ciddi şartlara bağladığı bir hususun genel ve psikolojik şiddet biçiminde kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

*Bu yönetmelik maddesi değiştirilmeli, kanuna uygunsuz hareketlerin özellikle düşünce suçlularına yönelik psikolojik şiddete dönüşmesinin mutlaka önüne geçilmelidir.

*Başörtüsü mücadelesi ile iktidara gelenlerin insanları çıplak aramaya tabi tutarak onur kırması bir utanç vesilesidir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda tweet atanlarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Ben de bunu bugün dile getirdim hadi şimdi bizimle alakalı soruşturma açsınlar.

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