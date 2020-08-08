Çirkin saldırıya tepki yağıyor…

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademisyen Doç. Dr. Duran Katar, avukat stajı yapan kızı için Kırmızıtoprak Aile Sağlık Merkezi'e gelerek aile hekimlerinden sağlık raporu almak istedi.

Aile hekimleri doktor Ezgi Çalıkuşu, akademisyenin kızını muayene ettikten sonra raporun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli diğer aile hekimi Doktor Aytekin Aykın'ın da tartışmaya katılmasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Olay sonrası doktorlar Aytekin Aykın ve Ezgi Çalıkuşu, kendilerinin üzerine yürüyerek, küfürler savurduğu iddia edilen Katar hakkında şikayetçi oldular.

“ÜZERİME YÜRÜDÜ”

Polis merkezine giderek akademisyenden şikayetçi olan doktor Ezgi Çalışkuşu, akademisyen Duran Katar'ın üzerine yürüdüğünü belirterek, “Kızının avukatlık staj başvurusu için merkeze geldi. Devlet Hastanesi'nden rapor alabileceklerini söylememe rağmen almakta direttiler. Akademisyen kimliğini kullanarak raporu vermemi istedi. Bana tehdit ederek, küfür, hakarette bulundu. Elini kaldırarak üzerime yürümek istedi. Hekim arkadaşım Aytekin Aykın araya girmeseydi beni darp edecekti. Kendisinden şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

SALDIRIYI KINADI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hekimlere yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Büyükerşen paylaşımında “Şehrimizde görev yapan doktorlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Kırmızıtoprak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktorlarımız Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Akın'a geçmiş olsun diliyorum. Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

“GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da “Kırmızıtoprak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktorlarımız Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerekli yasal düzenlemeler ve tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadeleri ile saldırıya tepki gösterdi.

ONLARCA MESLEKTAŞIMIZ GÖREVLERİ BAŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ”

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici de saldırı nedeniyle yazılı bir kınama mesajı yayınladı. Ekici, saldırı ile ilgili şunları söyledi:

* Bizler sadece iyi hekimlik yapmak ve bunu yaparken de, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi, darp edilmeyi kabul etmiyoruz!

* Bugüne kadar onlarca meslektaşımız görevleri başında öldürüldü, yüzlercesi darp edildi, yaralandı, sakatlıklar yaşadı.

* Kuşkusuz sağlıkta şiddet çok etkenli bir sorundur. Ülkemizin ve tüm dünyanın corona virüsü pandemisiyle mücadele ettiği şu günlerde özveriyle işlerini yapmakta olan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının yetkililer ve vatandaşlar tarafından takdir edilmesini beklerken uğradığımız sözel ve fiziksel şiddet kabul edilemez bir durumdur.