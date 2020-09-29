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Çocuğa şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur’an kursu geçici olarak kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun şiddet görürken görüntülendiği Bedir Efendi Kur'an Kursu, 2 hafta süreyle kapatıldı. Adı açıklanmayan çocuk devlet korumasına alınırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından görevlendirilen 2 müfettişin yarın kente giderek inceleme yapacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
17:29 -
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Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu’nda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken 15 yaşındaki çocuk odadan çıkıyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şiddet uyguladığı ileri sürülen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi alındı.

Şiddet gören çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı. Çocuğun Şanlıurfa’da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kur’an kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği ve çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.

KURS 2 HAFTALIĞINA KAPATILDI, 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ 

Öte yandan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu, geçici olarak 2 hafta süreyle kapatıldı. Kurstaki öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler, bu süre içerisinde eğitimlerine, internet üzerinden devam edecek.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen soruşturma talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevlendirdiği 2 müfettişin ise yarın kente gelerek, inecelemelerine başlayacağı öğrenildi. (DHA)

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Son güncelleme: 17:37 29.09.2020
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