Corona günlerinde akla getirilmek istenmeyen olasılık… Dikkat çeken deprem uyarısı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün saat 12.20'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. Bir süredir Manisa’nın Akhisar ile Kırkağaç ilçeleri arasında büyüklüğü 6'dan küçük depremler olduğunu hatırlatan Ercan, şu açıklamayı yaptı:

* Önceden yaptığım açıklamalarda Akhisar- Gelenbe Kırığı ile Simav göçüntü kırığının kesim yerinde bir deprem gelirse çekinirim demiştim. Bereketli'de büyük olmasa da o beklenen deprem oldu. Deprem Savaştepe'nin doğusunda, Balıkesir'in güneyinde, Kırkağaç'ın 60 km kuzeyinde oluştu.

* Simav Kırığının en kuzey-batı ucu olan, Sındırgı'dan doğru giren, ikincil kırıklar üzerinde oluşan deprem, Kuzey Anadolu Kırığının Balıkesir-Akhisar üzerinden Sisam'a doğru uzanan kolunun Balıkesir bölgesinde yerkabuğunun yukarı katmanı içinde, 5 km derinde olmuştur.

30 GÜNDE ÖNCÜSÜ YOK

Ercan, “Kandilli deprem algılma ağı gözlemlerine göre, depremin son 30 gün içinde olan bir öncüsü yoktur” diyerek, “Depremin yıkım gücüne baktığımız zaman göçük yapının olmayışı tabii ki sevindirici. Kimi minarelerin dikmen başlıkları (külahları) sallandı. Taş, kerpiç, eski köy evlerinde, duvar düşmeleri, kötü yapılmış köy evlerinde, yer yer çatlamalar, camlarda kırılmalar oldu” diye konuştu.

YIKICI BİR DEPREM GELEBİLİR

“Balıkesir'in yakında yıkıcı bir deprem görmesi beklenebilir” diyen Prof. Dr. Ercan, açıklamasına şöyle devam etti:

* Balıkesir civarında 10 ile 20 yılda bir 6.0 – 7.0 arasında yıkıcı deprem oluyor. 45 yıldır Balıkesir'de bu büyüklükte deprem olmaması, Son yıkıcı deprem 1975 yılında 6,7 büyüklüğünde ve Edremit Koyu'nda meydana gelmişti.

* Balıkesir'de yapılaşmada göz önünde bulundurulacak deprem büyüklüğü 7,5, depremi yaratan yer işleyişi ise Kuzey Anadolu Kırığının Ege'ye uzanan en batı kesiminde gerginlik birikimi olabilir.

DEPREMLERİ HATIRLATTI

Prof. Ercan Balıkesir'de meydana gelen depremleri de şöyle sıraladı:

Erdek (6.4, 6.3-1935, 6.7, 7.0), Bigadiç (6.1-1942), Gönen (7.0-1944), Sındırgı (6.1), Edremit Koyu (6.7-1975), Marmara Adası (7.0, 4.0-2004)

MARMARA'NIN AKIŞI

Doğudan tek kolla gelen Kuzey Anadolu Kırığı'nın, Sakarya Akyazı'ya geldiğinde ikiye ayrıldığını belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şöyle konuştu:

* Sonra 4 koldan Marmara'yı kuzey ile güneyden bölümleyerek geçiyor. Bu dallardan en büyük deprem üretenleri kuzey ile en güney koludur. Gölcük, Yalova, Çınarcık, Esenköy'e dek kırılan ikinci kol, yeni bir depremi İmralı Adası-Armutlu Burnu- Mudanya üçgenindeki Gemlik Koyunda üretmek için yüklenmektedir. Burada er geç deprem olacak ve Bandırma-Erdek'e dek kıracaktır.

* Balıkesir-Sındırgı-Bigadiç M6'dan büyük depreme gebe. Ancak bir süre verecek bilgimiz yoktur. Sağ atımlı bu kırık demetiyle Marmara Güneyi her yıl 2,5- 3 santimlik gerginlik biriktirerek Ege, Sakız, Sisam adalarına doğru kayıyor. Bu kayış, depremli boşalmalarla sonuçlanacaktır.

NEREDE OLACAK?

Balıkesir ve çevresinde yaşanabilecek depremlerle ilgili bilgiler veren Ercan, sözlerini şöyle noktaladı:

* Biga Yarımadasında yeni büyük depremler Mudanya-Bandırma-Erdek- Biga çizgisi ile Edremit-Altınoluk – Bababurnu çizgisi arasında olacaktır. Bu iki çizgi arasında birçok Kızık alanın (jeotermal) olması, bu kırıkların diri, deprem üretken olduğunun bir göstergesi.

* Ulubat, Manyas, İznik Gölleri, ileride Karadeniz – Ege arasında oluşacak boğazın ilk evreleridir. Dolayısıyla burada oluşacak depremler beklenmedik olaylar değildir.

VİRÜS KORKUSU

* O nedenle, Kapıdağ-Edremit çizgisi arası sıkı yakın deprem gözlemi altına alınmalı, 15 özellikli jeofizik izleme ağı acilen kurulmalıdır. Yapıların 7,5'luk depreme dayanma gücüne bakılmalıdır.

* Güney Marmara'da oluşan depremler, Kuzey Marmara'da deprem tetikleyemez. Bereketli'de oluşan bu deprem ve diğer yanda bulaşkı (virüs) korkusu. Çok korkanlar, bulaşmamaya özen göstererek yakınlarının sağlam evlerinde gelecek 2-3 gün konaklamasını öneririm.