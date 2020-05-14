Corona günlerinde İbrik ihalesi

Belediye, ramazan hediyelerini de kapsayan kültür sanat etkinlikleri ihalesi için 12 milyon 120 bin TL ödedi. İhale kapsamında, 12 ramazan konseri, özel günlerde dağıtılmak üzere 40 bin adet lokum, 3'lü paket hurma, ramazan iftar çadırı, 300 bin kişiye toplu iftar gibi korona sürecinde yapılması yasaklanan programlar da yer aldı. Hediyelik eşyalar arasında ise leğenli Osmanlı ibriği, fincan takımı, lokumluk, kravat, renkli ve parlak şal bulunuyor. Ramazan konseri ve söyleşileri ile çadırda toplu iftar organizasyonları, salgın nedeniyle yapılamadı.