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Corona testinin pozitif çıktığını Genel Kurul’da öğrenince salon boşaltıldı

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in TBMM Genel Kurulu'ndayken corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesi üzerine Genel Kurul salonu boşaltılarak dezenfekte edildi.

Zekeriya ALBAYRAK
Güncellenme: 19:26, 24/11/2020
Haberler Gündem
Corona testinin pozitif çıktığını Genel Kurul’da öğrenince salon boşaltıldı

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Genel kurul salonuna girip çıkan bir arkadaşımızın daha pozitif çıktığını öğrendik” anonsunu yaptıktan sonra Genel Kurul’un dezenfekte edilip havalandırılması için ara verdi.

FOTO: SÖZCÜ

BAŞKANLIK DİVANI UYARILDI

Corona virüsü testi olan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Genel Kurul'dayken telefonuna gelen mesajla COVID-19 sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi üzerine salondan ayrıldığı ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın TBMM Başkanlık Divanı’nı uyardığı öğrenildi.

FOTO: SÖZCÜ

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Titiz bir şekilde gerçekleştirilen dezenfekte uygulamasının ardından Genel Kurul çalışmalarına yeniden başladı.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Bingöl Celal Adan Corona HDP Meclis Meral Danış Beştaş Sözcü TBMM
Yayınlanma Tarihi:19:00,
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