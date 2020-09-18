Corona vakalarındaki artışa rağmen İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı!

Son dönemde corona virüsü vaka sayılarında artış olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı.

Caddede çoğu vatandaş maske kuralına uymazken sosyal mesafe de unutuldu.

DRONE İLE DENETİM YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

İHA Büro Amirliği ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Caddede devriye gezen turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşlar, yapılan anonsu fark edince çantalarında ya da ellerinde taşıdıkları maskeleri çıkartarak yüzlerine taktı.

GÜNCEL VERİLER AÇIKLANDI

18 Eylül Cuma gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 377 oldu. Bugün bin 771 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 299 bin 810’a yükseldi.

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 648 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı dün bin 648 yeni vakanın tespit edildiğini, 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve bin 143 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cuma namazı çıkışı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan artan corona vakalarına karşı alınacak yeni tedbirlerin sinyalini vermişti.

“Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi” diyen Erdoğan “O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

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