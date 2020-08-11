Corona vakası artışı nedeniyle 14 gün düğün yapmak yasaklandı!

Haziran ayı başında kız isteme merasimi nedeniyle bir araya gelen grup arasındaki 9 kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine 14 gün karantinaya alınan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi’nde şimdi de düğün, nişan, nikah gibi organizasyonların yapılması yasaklandı.

VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİKLER YASAK

Kütahya Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki Tepecik ve Beyköy Mahallelerindeki corona virüsü artışı nedeniyle yeni önlemler aldı. Haziran ayı başında 14 gün karantinaya alınan Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi’nde düğün yapma yasağı getirildi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ‘Tepecik ve Beyköy Mahallelerinde 24 Ağustos’a kadar düğün yapılmayacak’ kararı aldı. Tavşanlı ilçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararında “Corona virüsü ile mücadele kapsamında Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesinde 24 Ağustos tarihine kadar vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu karara uymayanlara kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak” denildi.

BELEDİYE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi’nde nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar yasaklanmasını Tavşanlı Belediyesi sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurdu.