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Corona virüsü sözlüğü

Türkiye dahil 120'den fazla ülkede yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili küresel çapta haberler peş peşe geliyor. TV'lerde konunun uzmanı bilim insanları vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyor. Corona virüsü nedir? Karantina, gözlem ve izole etmek arasındaki farklar... Hepsi corona virüs sözlüğünde...

08:06 -
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Corona virüsü sözlüğü

Covid-19: Corona virüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi soğuk algınlığından daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Covid-19, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür.

Vaka: Hastalıkla uyum gösteren semptomları taşıyan kişi.

Enfekte: Enfeksiyon (mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması) geçiren canlı.

Gözlem: Hastalıklarda müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan tıbbi bir yaklaşımdır. Bu süre içerisinde tekrar tekrar tetkikler yapılır.

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.

İzole etmek: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan ayırmak

Temas: Bir kişinin başka bir kişiyle yan yana 1-2 saniye durması, yanından geçmesi. Bir metreden yakın mesafede yaklaşık 10 dakika bulunmak, karşılıklı konuşmak. Aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak.

Sosyal mesafelenme: İnsanları fiziksel olarak birbirinden ayrı tutmayı, enfekte olmuş kişileri izole etmeyi içeren halk sağlığı stratejisi.

Zoonotik hastalık: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık.

Virolog: Viroloji; virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir.

Pandemi: Küresel anlamda etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Semptom: Alışılmışın dışında bir durum nedeniyle vücut işlevlerindeki bozuklukların (ateş, öksürük vb.) kişi tarafından fark edilmesi.

Semptomatik tedavi: Hastadaki semptomların giderilmesine yönelik tedavi.

Son güncelleme: 08:15 18.03.2020
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