Corona virüste can kaybı 280 bini aştı! İşte Türkiye ve dünyada son durum…

Corona virüsü tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün yayıldığı ülke ve kişi sayısı artıyor. Tüm dünyaya korku salan corona virüsün son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Yapılan testlerde dün itibariyle bin 542 yeni vaka tespit edilirken, 47 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 138 bin 657'ye yükselirken toplam vefat sayısı ise 3 bin 786 oldu.

Açıklanan güncel verilere göre bugün 3 bin 211 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece Türkiye'deki toplam iyileşen kişi sayısı 92 bin 691'e yükselmiş oldu.

RUSYA’DA CORONA VİRÜSÜ PANİĞİ

Corona virüsünün yeni merkez üssü haline gelen Rusya’dan flaş bir açıklama geldi. Rus yetkililer ülkede son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vaka sayısının 11 bin 656 olduğunu açıkladı. Ülke bir haftadan fazla bir süredir günlük 10 bin vakadan fazla tespit ediyor.

DÜNYADA CORONA VİRÜSÜNE DAİR SON DURUM

ABD’DE DE KORKUTAN RAKAM

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke haline gelen ABD'de durum hızla daha kötü bir hal alıyor… Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de güncel verileri kamuoyuna açıklarken son 24 saatte toplam 20 bin 241 yeni vaka görüldüğü ve 733 insanın da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin bütün eyalet ve bölgelerinden derlenen verileri açıklayan kuruluşun açıklamasının ardından ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1.329.791'e çıktı. Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 79.528'e çıktı.

GÜNEY KORE’DE İKİNCİ DALGA

Güney Kore’de 34 yeni corona virüsü vakasının görülmesi salgında ikinci dalga paniğine yol açtı. Son bir ayda en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği Güney Kore’de toplam vaka sayısı 10 bin 874’e yükseldi. Güney Kore’deki yeni vakaların çoğunun başkent Seul’daki eğlence mekanlarına giden bir kişiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, 20’li yaşlarındaki bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkmadan önce bu mekanlara gittiği ifade edildi. Açıklamada, yurt içi kaynaklı 26 yeni vakadan 24’ünün bu kişiyle bağlantılı olduğu ve bu kişiyle bağlantılı vaka sayısının 54’e ulaştığı kaydedildi.

KCDC, bu eğlence mekanlarına gittiği belirlenen 1.900 kişinin izlendiğini ve bu kişilerden kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almalarının, ayrıca test yaptırmalarının istendiğini açıkladı. Güney Kore’de korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Ja-in, “Salgın tamam bitmeden bitmiş sayılmaz” derken virüsün çok hızlı bir şekilde herhangi bir zaman yayılabileceğini söyledi ve bu yıl içinde ikinci bir corona virüsü dalgasının da gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Moon Ja-in, “Bu bulaşıcı salgına karşı gardımızı asla indirmemeliyiz. Bu devam etmekte olan bir savaş ve herkesi güvenlik önlemlerini almaya ve kurallara uymaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.