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Son dakika… Corona virüsü aşısında yeni gelişme… Bakan Koca tarih verdi

Corona virüsü aşısına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Plana göre Aralık ayında Türkiye'de 5 milyon aşılama yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:38, 23/10/2020
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Son dakika… Corona virüsü aşısında yeni gelişme… Bakan Koca tarih verdi

Corona virüsü salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Feizer’in ve Çin snovak aşısının Faz-3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bilgilenmemiz sözkonusu olmuş olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz.

* Biz Faz-3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkede ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde etkisini görerek erken dönemde aksiyon alma hedefi ile izin vermiştik.

* Sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık’ta beklentimiz doğrultuda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye’de uygulamayı düşünüyoruz.

“ARALIK’TA 5 MİLYON GİBİ BİR AŞILAMAYI YAPABİLİRİZ”

* Muhtemelen Aralık’ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve Şubat içinde devam etmiş olur. Bizim yerli aşımız 16 çalışma devam ediyor.

* Sadece 1 tip değil hem Feizer benzeri hem Adeno dediğimiz rekonbinand aşılar hem virülansı azaltılmış aşılar olmak üzere. Bu çerçevede de gelecek hafta sonunda inaktif olan bir aşımızın stebilizasyon çalışmaları bitmiş oluyor.

* Yaklaşık 10 günden sonra bu arada seçilmiş olan kişileri, onların tetkikleriyle birlikte, 5 günlük karantina olacak ondan sonra Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

* Sanırım Mart ve Nisan gibi bir noktaya gelmiş olur. Aralık-Ocak-Şubat belki yurt dışından uygun gördüğümüz aşıyı uygulayabiliriz. Akabinde yerli aşımızın devreye girebileceğini söylemek istiyorum.

Çin Corona Kasım ayı Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:27,
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