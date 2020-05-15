Corona virüsü Denizli horozunu da vurdu

Denizli'nin uzun ötüşü, renkli ve parlak tüyleri ile bilinen dünyaca ünlü horozu, yerel genleri il müdürlüğü bünyesindeki çiftliklerde koruma altında bulunuyor. 400 horoz ve 500 tavuğa sahip il müdürlüğü her yıl üreme programları ile yeni nesiller yetiştirip bunları Türkiye’nin dört bir yanındaki meraklıları ile buluşturuyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin bir kısmı damızlık olarak ayrılıyor.

Her yıl nisan ayının ilk günlerinde başlatılan üreme programı ile binlerce civciv kuluçkahanelerden çıkarak yaşama başlıyor. İl müdürlüğü yıllık 11 bin civciv, kuluçkaya hazır 7 bin yumurta ve 200’ün üzerinde Denizli horozu ve tavuğu satışı gerçekleştiriyor. Satışın yüzde 90’ı Denizli dışından gelen horoz meraklılarına yapılıyor.

SALGIN ÜREMEYE ENGEL OLDU

Şehirler arası seyahatin yasaklanması, sokağa çıkmanın yasaklanması ve diğer kısıtlamalar bu yıl kuluçka döneminin ertelenmesine neden oldu. İlk civcivlerin geçen ay yumurtadan çıkması gereken Denizli horozunda üreme programı hâlâ başlatılamadı. Bu hafta ilk yumurtaların kuluçka makinelerine konulması planlanıyor.

”ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ”

Denizli horozunun özel bir tür olduğunu söyleyen Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, Sözcü’ye şu açıklamayı yaptı:

”Asırlardır varlığını devam ettiren yerel gen kaynağını koruma amaçlı üreme programımız var. Horoz yetiştiriciliğinin meraklısı çoktur. Sürekli olarak il müdürlüğümüzden Denizli horozu ve tavuğu satın alırlar. Corona nedeniyle kuluçkaya yumurta koyamadık. Nisan ayı sonunda ilk civcivlerimizin çıkması gerekiyordu. Seyahat yasağı ve diğer kısıtlamalar buna engel oldu. Önümüzü göremiyoruz. Henüz beklemedeyiz ama yinede ilk küçük partiyi kuluçka makinelerine yerleştirmeyi planlıyoruz.”