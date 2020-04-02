Corona virüsünde son durum nedir? Dünyada ve Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Dünyanın mücadele ettiği corona virüsü salgınında vaka ve ölümler artış gösteriyor. İyileşmelerin de görüldüğü corona virüsünde aşı çalışmaları da devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan 2020 tarihi itibarıyle , Türkiye’deki corona virüsü vaka sayılarını paylaştı. İşte dünyada ve Türkiye’de corona virüsünden etkilenenlerin sayıları…

CORONA VİRÜSÜNDE TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri aktarı. Bakan Koca, Türkiye’de 24 saat içinde yapılan testlerde 2 bin 456 yeni vakaya rastlandığı ve yine son 24 saat içinde 79 kişinin öldüğü belirtildi. Son verilerle birlikte Türkiye’deki toplam vaka 18 bin 135’e toplam can kaybı ise 356’ya yükselmiş oldu.

Türkiye'de giderek yükselen corona virüsü salgını vakalarına son 24 saatte 2 bin 456 hasta daha eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de bugün ölen 79 kişi ile birlikte corona salgınındaki toplam can kaybı 356'ya ulaşmış oldu.

Bakan Koca bugün 18 bin 757 test yapıldığını belirtirken Türkiye'de yapılan toplam test sayısının da 125 bin 556 olduğunu açıkladı.

KOCA CAN KAYIPLARIYLA İLGİLİ YÜZDE VERDİ

Bakan Koca son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin yüzde 82'sinin 60 yaşının üstünde olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

* Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var.

* Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüsünde dünya geneline bakıldığında, vakaların 1 milyona ulaştığı görülüyor. Corona virüsü (Covid-19) edinilen son bilgilere göre 1 milyon vaka sayısına ulaştı.Dünya genelindeki toplam ölüm sayısı ise 50 bin 425 olarak açıklandı. Tedavi edilenlerin sayısı ise 206 bin’e yükseldi.

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KORUNMA YOLLARI

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.