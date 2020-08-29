Babacan’dan sonra eşi ve çocuğu da coronaya yakalandı

Covid-19 testi pozitif çıktığı için ev karantinasına alınan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı. 5 gündür karantinanın devam ettiğini belirten Babacan, eşi ve oğlunun da testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Babacan, üç aile üyesinin de halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları şikayetleri olduğunu dile getirdi.

“İYİLEŞME SÜRECİNDE OLDUĞUMUZA İNANIYORUM”

Tedavinin evde devam ettiğini, doktorların tavsiye ettiği programı uyguladıklarını belirten Babacan, “Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum” dedi.

Babacan, şöyle konuştu:

* Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım.

* Arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğunluk ve yorgunluktan aramalarına dönemediklerim olduysa kusuruma bakmasınlar.

* Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, uzmanları ve sağlıkçılarımızı dinleyin.