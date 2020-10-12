Coronada yeni önlem! Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapatılacak

Kdz. Ereğli ilçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi corona virüsü tedbirleri kapsamında Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında toplanarak corona virüsten korunmak için yeni kararları açıkladı.

Meclis toplantısında Çorumluoğlu'na Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, İlçe Sağlık Müdürü Sezer Çetinkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın, Serbest Tabip Nevzat Çimenoğlu ve Serbest Eczacı Sevim Güler eşlik etti.

İş yerlerinin ve işletmecilerin temizlik, maske ve mesafe önlemleri başta olmak üzere Bilim Kurulu tarafından düzenlenen Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen kurallara eksiksiz şekilde uymaması durumda çeşitli cezai işlemler uygulanacak.

FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar neticesinde, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

*İş yerlerinin ve işletmecilerin temizlik, maske ve mesafe önlemleri başta olmak üzere Bilim Kurulu tarafından düzenlenen covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen kurallara eksiksiz şekilde uymasının sağlanmasına, covid-19 salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uymayan, maskesiz müşteri kabul eden ve maskesiz personel çalıştıran kıraathane ve çay ocaklarının 15(on beş) güne kadar faaliyetinin durdurulmasına,

*Ayakta ve maskesiz yolcu alındığının ve maskesiz şoförün tespiti halinde 15 (on beş) güne kadar aracın trafikten men edilmesine, şoförünün de 15(on beş) güne kadar araç kullanmasının engellenmesine,

*Her türlü mal alım-satımı yapılan ve hizmet sunulan işyeri ve işletmelerde maskesiz müşteri kabul edildiği ve maskesiz personel çalıştırıldığının tespiti halinde 15(on beş) güne kadar ilgili işyerinin faaliyetinin durdurulmasına,

*Covid-19 vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından dolayı, ilçemiz genelinde tüm köylerde tüm kademelerdeki okulların tüm sınıflarında LZ.L1.2O2O tarihinden itibaren eğitim ve öğretime başlanmasına, ilçemizdeki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarla, Banka, PTT, Noter, AVM ve Elektrik-su-Doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde Vatandaşlara HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılmasına,

*İlçemizdeki tüm özel ve Devlet hastanesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmemesine, 65 yaş Ve üzeri vatandaşlarımızın AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine,

65 YAŞ DÜZENLEMESİ

*65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07:30-09:30 ile 16:30-18:30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine, çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına, ilçemizde toplu halde bulunulan alanlarda vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda kolluk kuvvetlerince anonslarla uyarılmasına,

*Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bu sürece dahil olarak süreç hakkında gerekli işbirliğin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası,

*Alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

*Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu 5uç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına alınan Hıfzıssıhha Kurul kararının bir örneğinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

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