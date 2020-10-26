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Coronaya aldırmadan parti yapan eğlence merkezine baskın

İstanbul Ataşehir'de corona virüsü salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi. Baskında 49 kişi ceza kesilirken, iş yeri sahibinin "kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendini savundu.

Güncellenme: 09:21, 26/10/2020
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Coronaya aldırmadan parti yapan eğlence merkezine baskın

Ataşehir’de sabah saat 06.10 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi. Polis ekipleri, gece kulübünde partide maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180’er TL para cezası kesti.

“İŞ YAPAMIYORUZ, 30 KİŞİ İŞSİZ KALDI”

Baskın düzenlenen iş yeri sahibi, gazetecilere “30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz” diyerek kendisini savundu. Eğlence merkezinde baskında ceza kesilen bir kişi ise “Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim” açıklamasında bulundu. (İHA)

 

Ataşehir Corona Emniyet istanbul para Polis
Yayınlanma Tarihi:08:38,
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