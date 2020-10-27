Coronaya yakalanan CHP’li vekil: Testi pozitif çıkan oğlumla uyudum, bunu tüm babalar yapar

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu açıklamada corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Hastalığı, testi pozitif çıkan oğlunun yanında yattığı için kaptığını belirten Topal, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

“TESTİ POZİTİF ÇIKAN OĞLUMUN YANINDA UYUDUM, BUNU TÜM BABALAR YAPAR”

Topal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hatay'dan 8 gün önce Ankara'ya geldim. Eşimin buradan virüsü kaptığını örendik. Benim testim negatif çıkmıştı.

* Maalesef evde 7 yaşındaki çocuğum ve dayımın kızı da var, onların da testi pozitif çıktı.

* Onlar dışarı çıkamadıkları için onlara ben baktım, ilgilendim. 3 gün içinde toparladılar ancak onlarla aynı evi paylaştım.

* Zaten olaydan sonra kimseyle temasım olmadı. İkinci gün oğlum Yusuf Kemal'in 39 derece ateşi varken benim onunla uyumamı istedi.

* Baba yüreği buna dayanamadım. Pozitif olmasına rağmen buna dayanamadım ve oğlumla uyudum. Bütün babalar bunu yapardı.

* Maalesef beşinci günde ben de 37.2 ateş belirtisi oldu. Onun dışında herhangi bir belirti olmadı. Hastanedeki testim pozitif çıktı.

“PANDEMİ KURALLARINA UYALIM”

Kendini iyi hissettiğini açıklayan Topal, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Topal, şunları söyledi:

* Ruhen ve fiziksel olarak güçlüyüm. 14 günlük süreçten sonra aktif bir şekilde sorunları dillendirmeye devam edeceğim.

* Mesafe kurallarına uyalım, dezenfektan kullanalım, bilim kurulunun önerdiği kurallara uyalım.

* Benim yaptığımı bütün babalar yapardı. Sağlık durumum çok iyi. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

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