Coronayla mücadelede yeni uygulama pilot il Kırıkkale’de başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen corona virüsü tedbirleri konulu ek genelgeye göre salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu.

Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği “İl Salgın Denetim Merkezi” (İSDEM) 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında oluşturuldu.

Virüs tedbirlerini ihlal edenlere yönelik her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurularak denetlenen işletmelerin ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı da faaliyete geçirildi.

Art arda yapılan 3 denetimde virüs tedbirlerine uyup başarıyla çıkan iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksiler ödüllendirilerek ‘güvenli alan’ logosu verilecek.

VATANDAŞLAR TEK TEK UYARILDI

Pilot olarak Kırıkkale’de uygulamaya konulan corona virüsü il denetim uygulaması modelinin elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda İSDEM ekiplerince kentin en işlek caddelerinde, iş yerlerinde ve insan yoğunluğunun olduğu alanlarda virüs denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını isterken işletmeleri de uyardı. İHA