Covid-19’un ‘iş kazası’ sayılmamasına İzmir Tabip Odası’ndan tepki

İzmir Tabip Odası, salgının görüldüğü ilk günden bu yana beş hekim arkadaşlarını kaybetti. Dün de Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım Can’ı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenmelerinin ardından bir meslektaşlarını daha kaybetmenin acısını yaşayan İzmir Tabip Odası, SGK’nın sağlık hizmet sunucularına Covid-19 için ‘iş kazası’ olarak değil ‘hastalık’ olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesini, hatalı ve anlaşılmaz bir durum olarak nitelendirdi

”VİRÜSÜ DERİ KOLTUKLARDA KAPMADILAR”

Genelgeyi kabul etmediklerini açıklayan İzmir Tabip Odası, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

* Hekim ve sağlık çalışanları Covid-19’u deri koltuklarda oturup klavye başlarında kapmadı.Virüse karşı en ön cephede canlarını dişine takarak ve hayatlarını riske atarak mücadele ederken kaptılar”diyerek tepkilerini dile getirdi.

* Covid-19 tanısı veya tedavisi alan sağlık çalışanlarının hastalıklarının ‘iş kazası’ olarak kabul edilmesi bir haktır.

* En önemli risk grubunda yer alan ve Covid-19’a yakalanmış olan ve bu nedenle yaşamını kaybeden hekim/sağlık çalışanlarına karşı hürmetsiz bir şekilde üç satır genelge ile kanunlarda tanımlanan yükümlülüklerin ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.