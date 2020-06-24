Danıştay’dan ‘belediyelerin yardım kampanyası’ kararı!

Pandemi sürecinin başlangıcında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye tarafından başlatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin tepkisine neden olan yardım kampanyalarıyla ilgili Danıştay karar verdi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

NE OLMUŞTU?

Corona virüsü salgınında ekonomik yönden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi.

Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor” sözleriyle eleştirdi.

İÇİŞLERİ GENELGEYLE DURDURDU

İçişleri Bakanlığı tartışmaların ardından bir genelge yayımlayarak belediyelerin yardım toplamasını durdurdu. Ayrıca belediyelerin yardım hesaplarında toplanan paralar da bloke edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

BELEDİYELERİMİZE KUMPAS KURULUYOR

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlayarak çalışamaz duruma getirmek istiyorlar. Yargı aracılığıyla belediyelerimize kumpas kuruyorlar; amaçları rantı almak” dedi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

*Hükümet iki açıdan sıkıştırıyor. Gerçekten belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istiyor ama belediye başkanlarımız bunu kavgasız dövüşsüz aşıyorlar.

*İkincisi ise savcılar aracılığıyla belediye başkanlarının üzerine gitmeye çalışıyorlar; baskı kuruyorlar. Yargıyı maşa olarak kullanarak CHP’li belediyeler üzerinde baskı kurmak istiyorlar.

*Mesela Yalova Belediye başkanımız. İhbarı yapan kendisi, kendisinden önce başlayan uygulama. Kendisinin de o işin içinde olduğuna dair hiçbir delil yok ama sırf Sarayın talebi doğrultusunda bir numaralı sanık olarak ağır cezaya verildi.

*Hiçbir delil yok ortada. Niçin bir numaralı sanık gösterildi? İdare mahkemesini kazanmasın diye… Açtığı davayı göreve iade davasını, mecburen ağır cezadaki davanın sonuçlanmasını bekleyecek.

*Böylece uzun yıllar ya da uzun süre belediye başkanlığı yapamayacak. Böylece belediye başkanlarımıza bir kumpas kuruyorlar. Yargı aracılığıyla kuruyorlar bu kumpası. Biz bunun da farkındayız.