Darp edildiği mekana niye bir kez daha geldi?

SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, “Daria'ya kim vurdu” sorusuna yanıt aradı. Bu bağlamda, iddiaların odağında kalan Momo Beach'e gitti, işletmenin kurucusu ve sahibi Burak Beşer ile tanıştı, tüm detayları konuştu. Söz hakkını sadece SÖZCÜ'de kullanan Burak Beşer çarpıcı açıklamalar yaptı.

★★★

Önce sizi tanıyalım. Kısaca kendinizi anlatır mısınız?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Sanayici bir ailenin oğluyum. Dedem Hamdi Beşer, ithalata değil yerli üretime dayalı olan, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası üreten fabrikanın kurucusu. İlk ve ortaokulu MEF'te, liseyi ABD'de okudum. Universal Houston Üniversitesi'nde uluslararası dış ticaret eğitimi aldım.

Mekanınızın adı nereden geliyor?

Alman yazar Michael Ende'nin yazdığı bir kitap olan Momo, tıpkı Küçük Prens gibi bütün yetişkinlerin okuması gereken bir çocuk kitabı. Zamanı değerli kılmayı anlatıyor. Kurgu dünyada insanlar birbirini dinleyerek ve eğlenerek yaşıyorlar. Fakat kötü karakterler geliyor, onları çok çalıştırıyor, “Size çalıştığınız zamanı ileriki yaşlarda geri vereceğiz” diyor. Çalışmaktan öyle bir hale geliyorlar ki, artık kimse kimseyi görmüyor, dinlemiyor, duymuyor, sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi unutuyor. Sokakta yaşayan bir kız çocuğu olan Momo zamanı geri getirerek mutsuzluğa son veriyor ve bu dünyayı kurtarıyor. Biz de bu işi yapıyoruz, insanlara zamanı değerli kıldırmaya çalışıyoruz. Beş yıl önce Alaçatı'da restoran açtığımda adı öyle geldi. Üç yıl önce de bu plajdaki mekanı hayata geçirdik. Hikayemiz böyle başladı.

Momo Beach'e girmenin kuralları olduğunu duydum.

Misafirlerimizi içeriye alırken seçici davranıyoruz. Çünkü insanlar burada kendisini huzurlu hissetsin istiyoruz. Bizim için ne kadar para aldığımız değil, konuklarımızın buradan ne aldığı önemli. Yaş sınırımız var, 21 yaş altındakileri, eğer annesi veya babası yanlarında değilse almıyoruz. Kapasitemiz maksimum 400 kişilik. Mutfağımızı İtalyan Şef Carlo Bernardini'nin danışmanlığında hazırladık. Barımızın başında usta barmen Aydın Gürhan bulunuyor. Nitelikli personelimiz 110 kişiden oluşuyor. Çoğu üniversite mezunu olan ekibimizde atanamayan öğretmen de var, mühendis de var. İyi yiyecek, iyi içecek, iyi ürün ve nitelikli hizmet veriyoruz. Sponsorlarımız arasında saygın küresel markalar yer alıyor. Momo Beach geçen sene Çeşme'nin, bu sene Türkiye'nin en iyi plajı seçildi.

Kaç güvenlik personeliniz var?

Güvenlik personelimiz yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben her zaman şuna inanırım: Bir insana nasıl davranırsanız size öyle davranır. Zira çevrede izbandut gibi adamlar olduğunda her an kavga çıkacakmış psikolojisi oluşabiliyor.

Momo Beach'in vukuatı bol ve sabıkalı bir mekan olduğu iddia ediliyor.

Bu doğru değil. Üç yılda sadece bir tek kavga oldu. Geçen sene 21 yaş altı misafirlerimiz fazla alkol alıp kendi aralarında taşkınlık yaptı. O esnada grup içindeki bir genç kız, sarkastik bir şekilde, arkadaşlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülüyor ve kendisi için kavga ettiklerini belirtiyordu. Arkadaşları kavga ederken ayırmak yerine bunu yapmasına çok şaşırmıştık. İşletmemizde yaşanan tek tatsız olay budur ve büyümeden sonlanmıştır.

Gelelim Daria Kyryliuk vakasına.

Bu arkadaşların plajımıza dördüncü gelişleriydi. 31 Temmuz 2020 Cuma günü Daria hanımın doğum gününü burada kutladılar. Eski Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün oğlu Mehmet Korutürk arkadaşımızın eşliğinde geldiler. Mehmet'in çevresi geniştir, grubun içinde Katarlı, İranlı, İngiliz arkadaşları da vardı. İki koruma ile beraber geldiler. Otururlarken çok iyi misafirlerimiz de yanlarına uğradı. Yaklaşık on kişiydiler. Bir ara Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşının (Baran Güneş'in) arasında gergin bir tartışma, atışma yaşadıklarını gördük. Kendileriyle bizzat ben ilgilendim, hesaplarını ben aldım ve aynı konukseverlikle uğurladım.

Mekan içinde olay çıktı mı?

Hayır. İşletmemizden çıktıktan sonra, dışarıda bir otomobil ve minibüs tarzı bir araca doğru yöneliyorlar. O sırada, arkadan kırmızı bir arabayla bir hanımefendi çocuğunu almaya geliyor. Çocuk arabaya binerken gruptaki kızlardan bir tanesi sıkışıklık arasında o genci itiyor. Genç serzenişte bulununca arbede yaşanıyor. Annesi arabadan inince onu da itiyorlar. Grubun korumaları devreye giriyor, birbirlerine vurma, darp olmadan olay sona eriyor. Bu hadise işletmemizin dışında, otopark kısmında yaşanıyor. Böylece gidiyorlar.

Bundan sonrası bir hayli ilginçleşiyor.

Evet, Momo'dan ayrıldıktan sonra, yolun ilerisinde, Daria hanım ve sevgilisinin bulunduğu arkadaş grubunu taşıyan iki araç duruyor. Görgü tanıkları, araçların yolda durduğunu, içindekilerin birbirleriyle kavga ettiğini, sevgilisinin (Baran Güneş'in) burada Daria Kyryliuk'a vurduğunu belirtiyor. İlk gün bizim gördüklerimiz ve duyduklarımız bu kadardı. Ertesi gün aynı arkadaş grubu yine plajımıza geldi.

Tekrar Momo Beach'e gelmeleri dikkat çekici.

Daria hanım ve sevgilisi hariç, Mehmet Korutürk ve arkadaşları sonraki iki gün plajımıza yine gelip hoşça vakit geçirdiler. Eğer bu mekanda arkadaşlarına bir kötülük yapılmış olsaydı tekrar gelirler miydi? Daria hanım, gruptaki dört kız arkadaşının da burada darp edildiğini iddia etmiş. Oysa söz konusu hanımefendiler ertesi gün buraya geldiklerinde gayet sağlıklı ve iyi durumdaydılar. Dört kız arkadaşının yanısıra erkek arkadaşlarının da kötü yaralandığını iddia ediyor. Hani onların darp edilmiş fotoğrafları, hani hastane raporu? Niçin polis kayıtlarında yok? Çünkü böyle bir şey yok. İddia gerçeği yansıtmıyor.

Ama iki gün sonra Daria Kyryliuk Instagram sayfasında sizleri suçlayan iddialarda bulundu.

Tamamen bizim dışımızda yaşadıkları olayların ardından Momo Beach'i suçlamaları karşısında şoke olduk. Bize misafir oldukları gün yanlarında korumaları, şoförleri, erkek arkadaşları var, buna rağmen “Momo Beach'in personeli bizi dövdü” diyor. Baran Güneş'te darp yok, grupta hiç kimsede bir şey yok, bir tek Daria hanımın iki gün sonra paylaştığı şiddet görmüş haldeki fotoğrafı var. Çok enteresan. Hakkımızdaki iddiası dayanaktan yoksun, suçlama mesnetsiz. Şaşkınlık ve üzüntü içinde kaldığımız bir iftiraya maruz kaldık.

Bunun sebebinin ne olabileceğini birazdan soracağım. Olayların akışına göre ilerleyelim. İddia üzerine bir yandan polis soruşturma başlattı, diğer yandan gazeteciler araştırmaya girişti. Töhmet altında kaldığınız hadise üzerine haliyle siz de Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in Momo Beach'ten ayrıldıktan sonra neler yaşadığını araştırdınız. Öğrendiklerinizi paylaşır mısınız?

Belirttiğim gibi Momo Beach'te hiçbir kavga ve darp olayı yaşanmadı. Daria hanımın içinde bulunduğu grup saat 21:45 sıralarında işletmemizden ayrıldıktan sonra evlerine gidiyorlar. Karakola veya hastaneye gitmiyorlar, kaldıkları eve gidiyorlar. Olay Momo Beach'te yaşanmış olsaydı, saat 22:00'de hastane ve karakolda olmaları gerekirdi. Kaşınız dikişlik bir şekilde açılsa eve mi gidersiniz, yoksa doğruca hastaneye mi gidersiniz?

Kiraladıkları villanın önünde yaşadıklarına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. İkametgahlarına gittiklerinde neler yaşanmış?

Saat 22:30 sıralarını gösteren villa bahçesindeki kamera kayıtları ortaya çıktığında, Daria hanım ile sevgilisi ve korumalarının yaşadıkları olay çok bariz görülüyor. Tartışma ve arbede halindeler.

Görüntülerde Daria Kyryliuk'un can havliyle kendini evin dışına attığı anlaşılıyor. Ancak bu konuda panik atak yaşadığını savunuyorlar.

Daria hanımın aldığı darbenin etkisiyle yere düştüğü, koruma olduğu düşünülen bir kişinin üstüne çullandığı görülüyor. Daria hanım kurtulmak için çırpınıyor, üstüne oturan kişi uzun süre kalkmıyor. Daha sonra aralarında sık sık itiş-kakış yaşandığı görülüyor. Daria hanım sevgilisine vuruyor, uzak durmasını istiyor. Bir ara Daria hanım kaşını tuttuktan sonra eline bakıyor, o esnada Baran Güneş de eline bakıyor. Kan izlerine bakıyorlar. Kavga gürültüleri ve Daria hanımın daha evin içindeyken “Help me” diye haykırarak yaptığı imdat çağrıları üzerine komşular polisi arıyor. İlginçtir, polisin olay yerine geldiği esnada Baran Güneş karanlığa doğru yürüyerek oradan uzaklaşıyor, karakola gitmiyor. Ayrıca ortaya çıkan fotoğraflarda görülüyor ki, evin içinde maddi zarar oluşmuş, bazı eşyalar kırılmış. Polis, Daria hanımı saat 23:15 sıralarında karakola götürüyor. Yüzündeki kan izlerinin pıhtılaşmadığı, yakın zamanda oluştuğu bilgisi resmi kayıtlara geçiyor. Bu durum 21:45'te oluşsaydı aradan geçen bir buçuk, iki saat içinde kanın kuruması gerekirdi.

Fakat Daria Kyryliuk ısrarla niçin sizi suçluyor.

Herhalde Daria hanım ifade verirken “Sevgilim beni dövdü” demiyor veya diyemiyor, “Momo Beach'te dövdüler” diyor.

Sizce hedefe niçin Momo Beach konuluyor?

Bilmiyorum. Sevgilisini ele vermek istememiş veya çekinmiş olabilir. Olaydan sıyrılmak için bizi kullanmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Belki birileri akıl vermiştir. Çünkü burası popüler bir yer. Momo'nun adı geçince medyatik olur, sosyal medyada takipçi sayısı artar. Nitekim 80 bin olan takipçi sayısı 122 bine çıktı, böyle gündeme gelmesinin ardından da sabaha “Top Model” olarak uyandı.

Yaşadıklarınıza dair hislerinizi ve düşüncelerinizi anlatır mısınız?

Bir anda kendimizi kabus gibi bir filmin içinde bulduk. “Çamur at izi kalsın” durumunda kaldık. Sosyal medyada linçe uğradık. Aslında artık her şey açıklığa kavuştu, gerçekler gün yüzüne çıktı. Adli makamlar ve yargının adaleti tesis edeceğine inanıyorum. Biz de hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem haksızlığa uğrayarak iftiraya maruz kaldığımız, hem de Türkiye turizminin imajı zedelendiği için çok üzüldük. Momo Beach'i bilenler böyle bir olayın bizim tarafımızdan yapılmasının imkansız olduğunun farkındalar ve çok destek oldular.