Davutoğlu: Son yılların en vahim uygulaması

Bir süredir kamuoyunda tartışılan, çok sayıda vatandaşın ve siyasetçinin tepkisine neden olan sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla Meclis'te kabul edildi.

Düzenlemeye bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu düzenlemenin özgürlüklerden uzak olduğunu söyledi.

“KATILIMCILIKTAN VE İYİ NİYETTEN UZAK”

AKP'nin temel insan hak ve özgürlükleri ve toplumsal düzen açısından en kritik yasaları gece yarısı toplumsal denetimden uzak bir şekilde çıkardığını söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Dün gece de sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye imza attı. Yasalar bir cerrahın elinde şifa, bir saldırganın elinde cinayete sebep olan keskin aletler gibidir.

*Doğru uygulandığında adalet ve özgürlük dağıtırlar; yanlış uygulandıklarında vahim toplumsal sonuçlara yol açarlar. Dün çıkartılan sosyal medya yasası hazırlanışı itibariyle katılımcılıktan ve iyi niyetten uzak, uygulanma konusunda ise her birimizi ciddi tedirginliğe sevk eden unsurlar barındırmaktadır.

“ÖZGÜRLÜKLERDEN UZAK”

Davutoğlu, iktidarın sosyal medya düzenlemeleri konusunda son derece kötü bir sicile sahip olduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürdü;

*FETÖ için çıkartılan yasaları Türkiye'nin en kaliteli üniversitesini kapatmak için kullananlar; kendi ailelerine, yakınlarına olan sosyal medya saldırılarına hemen hukuki süreci başlatıp başkalarının ailelerine olan saldırılara gözlerini kapatanlar, ‘yeşil top' uygulamasıyla son yılların en vahim sosyal medya uygulamasına imza atanlar ve şeffaflıktan uzak bir toplumsal düzeni savunanların elinde bu yasa; özgürlüklerden uzak ve denetimi bir baskıya dönüştüren sonuçlar doğuracaktır.

“KORKULARINIZ SEBEBİYLE ÇIKARIYORSUNUZ”

İktidara seslenerek, bu tür yasaların hazırlanırken katılımcı olunması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, “Bu yasaları iyi niyetle hazırlayın, iyi niyetle uygulayın ve objektif kriterlere dayalı olarak uygulayın. Biliyorum bunu yapmayacaksınız çünkü siz bu yasayı, sosyal medyada yaşanan bazı çirkinliklere, hakaretlere engel olmak için çıkarmıyorsunuz. Korkularınız sebebiyle çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN SİVİL TOPLUMU OMUZ OMUZA VERMEYE DAVET EDİYORUM”

Gelecek Partisi olarak bu yasanın uygulanmasıyla ilgili her süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, “Sosyal medya yasası üzerinden gelecek her türlü sınırlamaya, her türlü kısıtlamaya, her türlü özgürlükleri yok eden uygulamaya karşı bütün sivil toplumu omuz omuza vermeye davet ediyorum” dedi.

“KORKULARINIZ DOLAYISIYLA ÇIKARIYORSUNUZ”

Davutoğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama yaptığı videoyu sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı:

“Siz bu yasayı sosyal medyada yaşanan çirkinliklerden dolayı değil, korkularınız dolayısıyla çıkarıyorsunuz. Özgür düşünceden, özgür basından, özgür sosyal medyadan korkuyorsunuz. Ne kadar korkarsanız korkun, toplumsal vicdandan kurtulma şansınız yok!”

