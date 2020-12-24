Davutoğlu: Nerede kaldı faizle ilgili ayet, hadis okumalar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltmesine tepki gösterdi.

“NEREDE KALDI FAİZLE İLGİLİ AYET, HADİS OKUMALAR?”

“Sayın Cumhurbaşkanı bugünlerde hiç ağzını açmıyor faiz konusunda” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ama geçmişte bizim başbakan olduğumuz dönemde faizler yüzde 7 civarındayken yeri göğü inletiyordu, o zaman dünya faizleri de o civardaydı. Şimdi dünyada faizler yerde sürünürken sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı Merkez Bankası Başkanı faizi 675 baz puan artırıyor ve sayın Cumhurbaşkanı sessiz…

*Şimdi buradan ona soruyoruz: Biz hükümeti bıraktığımızda 2016'da, Türkiye'nin toplam faiz harcaması 50 milyar TL civarındaydı bütçede. 2021 bütçesinde faiz harcamaları 180 milyar TL…

*Peki nerede kaldı halka dönüp faizle ilgili ayet, hadis okumalar? Nerede kaldı ‘faiz lobisi', ‘dış mihraklar' diyerek dikkatleri hep dışarıya çekme? Demek ki dış mihrakın hası en yakınındaymış, kabinesindeymiş, evindeymiş ama Cumhurbaşkanı bunu fark etmemiş.

“TÜRK HALKI NİYE BU FAİZİ ÖDEMEK ZORUNDA?”

*Bir yıl önce ‘dış mihrak', ‘faiz lobileri' diyerek dikkatleri Türkiye’nin yaşadığı bütün bunalımların sebebi olarak onu göstermişse sayın Cumhurbaşkanı, şimdi bu kadar faiz arttırdığına göre ya bu dış mihrak bizatihi kendisidir ya da Türkiye’yi bu duruma getiren damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı’dır. Sebep açık kimse bunu pandemi ile izah etmesin.

*Kimse ‘dünyada kriz var' demesin. Dünyada şu anda yüzde 5’e kadar çıkan faiz yok. Peki Türk halkı niye bu faizi ödemek zorunda? Bu faiz yükünün altında fakir halk kesimleri ezilecek. Bu mudur adalet, bu mudur muhafazakarlık?

*Yüreğimiz yanıyor, Anadolu’da insanlarımız feryat ediyor. Ama takip edilen politika daha önce söylenenlerin tam aksinde yine Türkiye’yi felakete götüren bir politikadır.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı