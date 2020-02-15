Denizden iki saatte 180 kilo atık çıktı!

Bodrum'da “Denize en çok mavi yakışır” temizlik etkinliği Çiftlik Mahallesi Yalıçiftlik Koyunda Bodrum Belediyesi, Mis Gibi 1 Bodrum platformu gönüllüleri, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-15 ekibi ve Kızılağaç Saliha-Veysel Oktay Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile düzenlendi.

“DENİZLERİMİZDE ÇÖP İSTEMİYORUZ”

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 10 kişilik ekibiyle ilk defa destek verdiği temizlik çalışması öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe katılan ve destek veren başta çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başkan Aras, Bodrum'un denizi, kıyıları, koyları ve doğasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini ve bu konuda duyarlı vatandaş sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek şunları söyledi:

* Bodrum’da doğaya çevreye duyarlı insanlar yaşıyor, o yüzden geleceğimizden çok ümitliyim.

* Yalıçiftlik, çevre temizliğinde çok iyi bir karneye sahip.

* Yarımadada en az çöp burada çıkıyor ama biz o çöpü hiç istemiyoruz.

* Bunu denizde yaşayan tüm canlılara ve çocuklarımıza borçluyuz. Çünkü gelecek bizlerin elinde.

Başkan Aras, sivil toplum örgütleri ile birlikte verilen yoğun çabalar sonrasında “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edilen Yalıkavak-Küdür Yarımadası'nda da en kısa sürede kıyı ve deniz dibi temizlik etkinliği düzenleneceğini belirtti.

DENİZDEN İKİ SAATTE 180 KİLO ATIK

Yalıçiftlik'teki etkinliğe, Bodrum Belediyesi'nin 10 kişilik dalış ekibi ile 8 Sahil Güvenlik personeli denizde, 45 öğrenci, öğretmen ve diğer gönüllüler ise sahilde destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren temizlik sonrasında, denizden ve kıyıdan 76 kilo plastik, 15 kilo cam, 90 kilo metal ve araç lastikleri toplandı. Yerinde ayrıştırılan atıklar Bodrum Belediyesi'nin Konacık'taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği kapsamında Yalıçiftlik'ten sonra Gümbet, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere toplam 13 noktada deniz dibi ve sahil temizliği gerçekleştirilecek.