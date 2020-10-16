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Denizin ortasında mahsur kalmıştı… İmdadına deniz otobüsü yetişti

Kanodan düşerek Marmara Denizi'nden mahsur kalan kişi, tişörtünü sallayarak yardım beklediği sırada İDO'nun deniz otobüsü kaptanı tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Güncellenme: 12:11, 16/10/2020
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Denizin ortasında mahsur kalmıştı… İmdadına deniz otobüsü yetişti

İDO’nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, akşam saatlerinde Bozburun’un 1 mil batısında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir kişiyi kurtardı.

Kaptanın tişört sallayan kişiyi fark etmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirildi.

Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Yapılan operasyonla yardım bekleyen kişi gemiye alındı.

Bilinci açık olan kazazede battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı.

Gemi kaptanı, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi, sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti. (DHA)

tatil
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