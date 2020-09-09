Denizli’de alarm zilleri çalıyor: Tek bir hastanede günlük 90 vaka

Corona virüsü salgınına karşı tedbirlerin yoğunlaştırıldığı Denizli'de toplam vaka sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamasına karşın artışın sürdüğü belirtiliyor.

Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay kentteki pozitif vaka sayısının süratle tırmandığını iddia etti.

Çardak'ta iki mahallenin karantina altında tutulduğu, Acıpayam ve Sarayköy ilçeleri ile kent merkezinde yoğun vakaların görüldüğü Denizli'de sadece Denizli Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor.

Vakaların artması ile birlikte diğer kamu hastanelerinin de pandemi hastanesine dönüşeceği belirtildi.

“GÜNDE 90 KİŞİYE CORONA TANISI KONUYOR”

Erbay yaptığı açıklamada PAÜ Hastanesi'nde günlük ortalama bin test yapıldığını belirtirken 90 kişiye corona tanısı konduğunu kaydetti. Vakaların artış nedeni olarak Haziran ayında başlayan normalleşme sürecini işaret eden Erbay, şu ifadeleri kullandı;

*Düğünlerin, taziyelerin, sahil kentlerindeki yoğunlaşmanın faturası bu ay çıkmaya başladı. Denizli'de güncel olarak COVID-19 hastalığı maalesef önceki aylara göre yüksek oranlarda seyrediyor.

*Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hastalığa yönelik boğaz ağrısı, öksürük, eklem ağrısı, halsizlik ve ishal gibi şüpheli bulguları olan günde bin civarında kişiye test yapılıyor ve yaklaşık yüzde 10 kadar pozitif test sonucu ile hastalığa yakalanmış 80-90 kişi tespit ediliyor. Bu oran geçen aylara göre daha yüksek.

*Şu anda alarm sirenleri çok yüksek düzeyde çalmaktadır. Salgın hastalıklardan korunmanın ilk temel önlemi hareketliliği kısıtlamaktır.

ASİSTANLAR NÖBETÇİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ

Denizli Devlet Hastanesinin kapasitesinin yüzde 40'ını PAÜ Hastanesi'nin ise yüzde 20'sini corona hastalarına ayırdığını söyleyen Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şimdilik sadece devlet hastanesinde tedaviler sürdürülüyor. Umarım artmaz ama ihtiyaca göre kapasitelerin daha yüksek oranlarda COVID-19 için kullanılması mümkün olabilir.

*Hastalığın yüksek oranda olması nedeniyle üniversite hastanesinde iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları branşlarında uzmanlık eğitimi alan asistanlarımız devlet hastanesinde nöbetçi olarak görevlendirildi.

*Bunun nedeni hastalığın tekrar yayılması yanı sıra devlet hastanesinden emeklilik ve istifalar nedeniyle hekim kaybından kaynaklandı. Ülke çapında da hekim istifaları ve emeklilik istemleri bu son süreçte çok fazla arttı.

11 HEKİM EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Erbay son dönemde kentteki iki kamu hastanesinden toplam 11 uzman hekimin emekliliğini istediğini söyledi.

İLGİLİ HABER 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden yeni corona genelgesi