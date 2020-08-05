Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (5 Ağustos)

Ülkemizde deprem gerçeği her zaman gündemde. En çok korkulan doğal afetlerin başında gelen depremler, büyük veya küçük şiddette meydana gelebiliyor. Bu sebeple vatandaşlar, son depremin nerede olduğunu öğrenmek istiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER