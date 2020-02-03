Depremde yıkılan binalar uydudan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama Araştırma Merkezi, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin yıkımını uydudan görüntüledi.

İTÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerde Elazığ’ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallelerinde yıkılan binaların deprem öncesine ait uydudan çekilmiş görüntülere de yer verildi.

İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada “UHUZAM yeryüzüne ilişkin iki ve üç boyutlu uydu görüntülerini; doğal afetlerden tarımsal ürünlerin gelişimine kadar birçok alanda kullanılmak üzere ilgili birimlerle paylaşıyor” denildi.