Depremin mucize çocukları: İdil, Elif, Ayda

91 SAAT SONRA GELEN MUCİZE: AYDA

91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından gün ışığına çıkan mucizenin adı Ayda oldu. Bu sabah saat 10:00 sularında enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, kiminin yüzünü güldürdü, kimini de mutluluktan ağlattı. Alkışlar içinde ambulansa alınan minik çocuk, kalabalığa bakıp gülümsüyordu. Ayda’nın istediği ilk şey ayran olmuştu.

Ayda, İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin ve eşi Fidan Gezgin’in kızıydı. Annesi Fidan Gezgin ile birlikte enkaz altında kalmıştı. Bu sabah onun mucize haberini aldık ve ardından tebessüm eden fotoğrafı sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya yayıldı. Ekiplerin önce çığlığını duyduğu Ayda, ekiplerle ilk karşılaştığı o an onlara el salladı. “İyiyim ben” diyen küçük çocuk, beyaz eşyaların yanındaki yaşam üçgeninde hayata tutunmuştu.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Ayda’nın sağlık durumu iyi. Ancak ne yazık ki annesinden acı haber geldi. Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı.

65 SAAT SONRA…

‘UMUTLAR AZALIRKEN ELİF’İN GÜLÜŞÜNE RASTLADIK’

Depremin mucize çocuklarından biri de üç yaşındaki Elif’ti. Tüm Türkiye’nin hafızasında yardım görevlisinin parmağına tutunan fotoğrafıyla yer etti. 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif Perinçek, beton yığınına dönen Emrah apartmanının enkazında kalmıştı.

Bölgede bulunan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan göz yaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikâyesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye’ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz.”

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Elif’in üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta kaldığı belirtildi. İkiz ablaları Elzem ve Ezel (10) de Elif gibi enkazdan sağ kurtarıldı. Ancak Elif’in 7 yaşındaki ağabeyi Umut maalesef hayatını kaybetti.

58 SAAT BOYUNCA DİRENDİ: İDİL

Kurtuluş anıyla tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen bir diğer isim ise İdil oldu. 14 yaşındaki İdil de tıpkı Elif gibi Emrah apartmanının enkazı altında kalmıştı. 58 saat boyunca enkaz altında direnen İdil Şirin’in kurtarılması kendisine ulaşıldıktan sonra üç saat sürdü.

İdil’in arama kurtarma çalışmasında görev alan itfaiye personeline söylediği ilk söz, tüm Türkiye’nin içini acıttı. Mucize olarak anılan İdil, kardeşi ile yan yana enkaz altında kalmıştı. “Kardeşim var, öldü” diyen İdil Şirin’in 8 yaşındaki kardeşi İpek için, “Kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu” dediği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca, İdil’in kardeşi İpek’in büyük ihtimalle ablasının kurtarıldığı gün öldüğünü belirtti.

Depremin üzerinden tam dört gün geçti. Arama ve kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor. Yaralanan 1027 kişiden 883’ü taburcu edilmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109’a yükseldi. Tüm Türkiye mucizevi bir şekilde kurtulan çocuklar sayesinde bir nebze de olsa gülümsüyor.