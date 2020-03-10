Dev festival Corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi’nin Adana Valiliği’nde yaptığı toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan, Çukurova, Sarıçam ilçe belediye başkanlıkları ile komite üyeleri katıldı.

Toplantıda bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan karnavalın yapılmamasına karar verildi.

Değerlendirme sonucunda yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Valiliğimiz himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlıklarımız ve Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesi iş birliğinde, her yıl nisan ayında düzenlediğimiz Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalımızım 8’incisinin 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

* Bununla birlikte dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir.

* Karnavalın uluslararası boyutunun ülkemiz ve ilimiz açısından beraberinde corona virüs (Covid-19) tehlikesi getireceği kanaatine varılmış; bu bağlamda 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurularak bu yıl yapılmamasına karar vermiştir.

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BANDO VE CİĞER FESTİVALİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son birkaç gündür Bulgaristan’ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya’dan Corona virüsü haberlerinin geldiğini belirterek, şunları söylemişti:

* Yunanistan’da zaten vardı.

* Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali’ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

* Çünkü bizim festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyor.

* Festivali daha sonra da yapabiliriz.

* Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık.

* Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor.

* Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. DHA