DEVA Partisi: Seçmenin iradesi bu keyfi kararlarla bertaraf edilmiştir

DEVA Partisi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürülmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Parti, uygulamanın kabul edilemez olduğunu savundu.

“SİYASİ BİR KARARDIR”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın haklarında verilen yargı kararlarının parlamentoda okunmasıyla milletvekilliklerinin düşürüldüğünü belirten parti, şu açıklamada bulundu;

*Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanının vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulunda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

KEMAL AKTAŞ VE ENGİN ALAN HATIRLATMASI YAPILDI

Dün TBMM'de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek olduğunu hatırlatan parti, Başkanlık Divanı'nın mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmadığının altını çizdi.

Açıklamanın devamında, “Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Ve bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir” dendi.

“ÇİFTE STANDART UYGULAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

TBMM'nin Türkiye'nin sesi ve demokrasinin nefesi olduğunu vurgulayan parti, “Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

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