Devlet hastanesinde corona testi kalmamış: Bugün git, yarın gel!

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı bir fabrikada iş arkadaşının corona testi pozitif çıkan 50 yaşındaki Yavuz Selim Şendur, test yaptırmak için başvurduğu hastaneden “Test şu an yok, bu gün git yarın gel' denilerek kapı dışarı edildiğini öne sürdü.

Kendisinin kanser tedavisi gördüğünü, eşinin de kanser hastası olduğunu söyleyen Şendur, “Ben şimdi evime mi gideyim, dışarıda mı yatayım? Ne yapayım? Bende corona varsa mesai arkadaşlarıma, yolda geçenlere ve evdeki karıma da mı bulaştırayım?” diyerek dert yandı.

TEST YAPTIRAMADAN GERİ DÖNDÜ

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında vardiyalı işçi olarak çalışan Yavuz Selim Şendur, 13 Haziran cumartesi gecesi mesai için fabrikaya gitti.

Gündüz vardiyasında çalışan ve zaman zaman aynı servise bindikleri bir işçide corona virüsü çıktığı iddiasını duyan Şendur, gırtlak kanserine yakalanıp bir süre önce ameliyat olduğu ve karısının da kanser tedavisi gördüğünden dolayı içini bir şüphe kapladı.

Kendisine virüs bulaşıp bulaşmadığı konusunda tedirginlik yaşayan Şendur, 15 Haziran günü öğle saatlerinde test yaptırmak için Tarsus Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin ön kabul noktasındaki personele işyerinde Covid-19 vakası görüldüğünü, geçirdiği hastalıktan dolayı risk altında bulunduğunu söyleyerek test yapılmasını isteyen Şendur, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

“NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM!”

Konuyla ilgili konuşan Şendur, hastanede test kiti kalmadığı için yarın tekrar gelmesinin söylendiğini iddia etti. Kendisiyle birlikte giden bir başka işçinin de corona testi yaptıramadığını aktaran Şendur, şunları söyledi:

* Geçmiş yıllarda kanserden dolayı gırtlağımdan ameliyat oldum. Bir süre önce de yeni kanser illetinden eşimin memelerinden biri alındı. Diğerinin de alınma tehlikesi olduğundan kontrol altında.

* Bundan dolayı iş yerinde çıkan bu vaka beni çok tedirgin etti. Yıllardır işsizdim 3 ay önce işe başladım. Şimdi işe gitsem dert gitmesem dert.

* Şuan ben de Covid-19 varsa bunu eşime de bulaştırmaktan korkuyorum. Başkalarına da bulaştırabilirim. Ne yapacağımızı şaşırdık.

* İşyerinde herhangi bir ateş ölçümü filan da yapılmadı. Tekrar bu gece de işe gideceğim. Erken teşhis önemli diyorlar. Şimdi ben de korona çıkarsa, belki en az 15 kişiyle bulaştırmış olacağım.

* ‘Sağlıkta devrim yaptık' diyorlar bunun adı devrim değil devirimdir. Şimdi ben gece evime mi gideyim? Nerede kalayım? Ben de virüs olsa karıma da bulaşır. Tıpta ihtimale yer yok.