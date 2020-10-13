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Direnişlerini sürdüren madenciler bakanlık yetkilileri ile görüşecek

Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçesinde tazminatlarını alamadıkları için yürüyüş kararı alan maden işçileri yarın Ankara’da TKİ ve bakanlık yetkilileri ile görüşecek. Görüşmeden olumlu bir sonuç beklediklerini ifade eden Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, aksi bir durumda ise yürüyüşlerinin her türlü baskıya rağmen devam edeceklerini söyledi.

İlker KILIÇASLAN
19:41 -
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Direnişlerini sürdüren madenciler bakanlık yetkilileri ile görüşecek

Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinde maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçilerinin Ankara'ya yürüme kararları sonuç getirdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in araya girmesiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri madencilerle görüşmeyi kabul etti. Görüşmenin yarın saat 17.00'de Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı öğrenildi.

“BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMAZSA ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİZ''

Soma 301 Mezarlığı önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yarın akşam yapılacak toplantıya sendika yöneticileri ve işçi temsilcilerinin katılacağını söyledi.

Aksu yaptığı açıklamada, “Toplantıdan olumlu bir gelişme bekliyoruz. Biz geri dönmemek için yola çıktık. Bu sorunu çözdükten sonra geri dönmek için yola çıktık. Olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Ankara’ya yürüyeceğiz. Bu son sözümüz'' ifadelerini kullandı.

Ermenek’te yapılan açıklamada konuşan direnişçi maden işçisi  Abdullah Büber ise “Umarız toplantıda olumlu bir sonuç çıkar. Temennimiz, amacımız bu. Bu akşam heyetimiz yola çıkacak. Halkımızı heyetimizi uğurlamaya çağırıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinde maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri, seslerini duyurmak için Ankara'ya iki koldan yürüyüş kararı almıştı.Yürüyüşlerini gerçekleştirmek isteyen maden işçileri Ermenek'te jandarma, soma ilçesinde ise polis engeliyle karşılaşmış, pandemi dolayısıyla yürüyüşlerine izin verilmemişti.

Ermenek'te jandarmanın biber gazı ve sert müdahalesiyle karşılaşan maden işçilerinden 3 kişi yaralanmıştı. Soma ilçesinde ise polis eşliğinde Soma maden Şehitliği'ne kadar yürüyen maden işçileri, şehitlik içinde eylem çadırı kurmuştu.

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