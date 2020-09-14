Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye Kıbrıs çağrısı: Tarafsızlık politikasına geri dönmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY'de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu mutabakatın Kıbrıs Türk tarafını yok saydığı, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmeyeceği ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar vereceği vurgulandı.

POMPEO’NUN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:

*ABD'nin son dönemde GKRY'ne silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımlar Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi bozmakta ve Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırmaktadır.

*ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, teamülleri hilafına Ada'yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi de bu bakımdan dikkat çekicidir.

*Ada'da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir.

ABD'yi, Kıbrıs Adasında geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

NE OLMUŞTU? ABD, son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmış ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmişti. ABD'nin attığı bu adımlara Türkiye sert tepki göstermişti. ABD'nin aldığı bu kararların Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırdığı açıklanmıştı.

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