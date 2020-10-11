Dışişleri’nden Ermenistan’a kınama

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan’ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Dokuz kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ihlali sonrası Ermenistan’ı kınayarak, şu açıklamayı yaptı:

– Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.

ATEŞKESİN DİLİNDEN ANLAMIYOR

– Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır.

– Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır.

10 Ekim 2020 gece yarısı 00.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği açıklanırken, Ermenistan güçleri bu anlaşmayı sadece birkaç saat sonra ihlal etti.

