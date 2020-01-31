Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli kız Öğrenci Yurdu açılış töreni için Bursa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami’de cuma namazı kıldırdı.

Cuma hutbesinde cemaate seslenen Erbaş, “Ülkemiz geçen hafta büyük bir depremle sarsıldı. Afet gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Depremden zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, yaralarını sarmayı, hayata tutunmayı nasip etsin. Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKLA MÜMKÜNDÜR”

Depremin ilâhî kurallara uygun biçimde meydana geldiğini vurgulayan Erbaş, “İnsanoğlu depreme engel olamaz; depremin zamanına ve şiddetine müdahale edemez. Ama depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler alabilir. Zira deprem, sel, yangın gibi doğal afetler karşısında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür” diye konuştu.

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“KIYAMET DE BÖYLE KOPACAKTIR”

Müslümanların hem dünya için hem ahiret için tedbir alması gerektiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu;

*Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki ‘Evlerinizi, binalarınızı sağlam yapın. Her an gelebilirim.’ Ahiret için de işte kıyamet de böyle kopacaktır.

*Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır. Ölüm gibi ne zaman geleceği belli değil. Ey insanlar, hazır olun, ölüme hazır olun.

*Tedbirinizi alın, ibadetlerini ihmal etmeyin. Her an deprem vesilesiyle ya da başka türlü sebeplerle ölüm bizi bulabilir.

*Onun için hem dünyalık hem ahiretlik tedbirlerinizi alın. Onun için depremden alacağımız ders budur. DHA