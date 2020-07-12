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Diyanet İşleri Başkanı’ndan Ayasofya açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir. 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir" dedi.

00:32 -
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Prof. Dr. Erbaş, Amasya’da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir.

* 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay’ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir.

* 24 Temmuz Cuma günü cuma namazını kılarak, Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır.

* Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin.

* İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum.

“86 YILLIK ARA DÖNEM OLMUŞTUR”

Ayasofya'nın ibadete açılmasına gösterilen tepkilerle ilgili soruya, Erbaş şu yanıtı verdi:

* Bunlar hiç önemli değildir. Çünkü, Ayasofya bir camidir. 481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir.

* Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp, bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim.

* İnşallah bu tepkiler de süreç içerisinde ortadan kalkacaktır. İHA

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