Diyanet uzmanından ‘dini istismar eden dindarlar’ çıkışı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ali Böcü, buhranların “dini kendine uyarlayan ve istismar eden dindarlar”dan kaynaklandığını savundu.

Böcü, ‘Diyanethaber' sitesine yazdığı ‘Düzen Bozuldu' başlıklı makalesinde şunları dile getirdi:

* Kabul edilmelidir ki insanlık, dini kendisine uydurmaya çalışan ve istismarı tercih eden dindarlarla dine tamamen sırt dönenlerin ve doğruyu bildiği halde şu veya bu nedenle sorumluluğu yerine getirmekten kaçınanların desteğiyle oluşan hengâmede ciddi buhranlar yaşamıştır. İnsanların yaptıklarının sonucunu görmeye başladıkları bu süreçte ise insan kendini dinlemeye ve tabiata kulak vermeye başlamıştır.

* Dünyanın yakın dönemde şahit olduğu insanlığı ayaklar altına alan adaletsizlikler; güçsüzleştirilenlerin açlık, yokluk ve zulümler altındaki inleyişlerine seyirci kalınmış olması; haz ve hız temelli tüketim anlayışının ortaya çıkardığı tatminsizliklerin beraberinde getirdiği tarifi mümkün olmayan çirkinlikler, egoizm ve menfaatperestliğin zirvesinde ortaya çıkan vahşileşme temayülleri insanlığa yeni bir sürecin kapılarını aralamaktadır.

* Dünyamız artık gücü, zenginliği ve rahatlığı ‘en geçerli değer' kabul eden anlayışın sebep olduğu zulümlere, aşırılıklara, israflara, işlenen cinayetlere sessiz kalamamakta, tepkisiyle insanlığa gücün ve değerin tanımını yeniden yapmayı teklif etmektedir.