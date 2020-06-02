Diyanet’in külliyesinde ‘ithal ağaç’ şartı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Elazığ'ın merkez Harput Mahallesi’nde 2018'de yapımına başlanan Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi’nin şartnamesinde külliyenin bahçelerine ‘ithal' ağaç şartı koydurduğu ortaya çıktı.

Şartnamede ayrıca, inşaatta kullanılan bazı malzemeler için “Kullanılan ürün yerli üretim parçaya sahip olmamalıdır” maddesine de yer verildiğini dile getiren CHP Milletvekili Gürsel Erol Diyanet’e tepki gösterdi.

“DİYANET KENDİ DEĞERLERİNE YABANCILAŞMIŞTIR”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi değerleri yaşatacak bir yapıda ithal ürün talep etmesine anlama anlam veremediğini belirten CHP'li Erol, şunları kaydetti:

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Elazığ’da 58 milyon 700 bin lira ihale bedeliyle yaptırdığı Harput Külliyesi’nin bahçesinde kullanılacak yüzlerce peyzaj bitki ve ağaç için yapılacak ihale şartnamesine “ithal” şartı koyulmuştur.

* Şartnamede bulunan “Kullanılan ürün yerli üretim parçaya sahip olmamalıdır” ifadesi kabul edilebilir değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı, manevi değerlerimizi yaşatacak böyle bir yapının inşaatında neden ithal ürün kullanılmasını şart koşmaktadır?

* Kendi değerlerine yabancılaşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Harput Diyanet Külliyesi inşaatında ekonomik kriz içerisinde üretim yapmak için büyük zorluklarla mücadele eden ağaç ve peyzaj ürünleri üreticilerimizin ürünlerinin tercih edilmeyip, yerli ürün yerine -her fırsatta ‘'yerlilik ve millilik'' vurgusu yapan hükümete ve 2018'de Cumhurbaşkanı'nın yayımladığı Tasarruf Ve Yatırım Genelgesine rağmen- yabancı ürün ısrarında bulunması anlaşılabilir değildir.

* Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin milli ve manevi değerlerini temsil eden bir kurumumuzun yerli malı kullanmaması, gereksiz ve anlamsız harcamalar yapması milli ve manevi değerlerimizle örtüşmemektedir.