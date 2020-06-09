Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! ”Vaka sayısına yetişemiyoruz”

Türkiye hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdi. Alışveriş merkezleri, berber-kuaför, ardından cafe, restoran ve kahvehanelerin açılması, iş yerlerine dönüş, seyahat yasağının kalkması gibi adımlar, toplumdaki hareketliliği arttırdı. Bazı kentlerde Covid-19 vakaları tırmanışa geçti. Özellikle Diyarbakır’da son bir haftadır vakalar ciddi oranda artıyor. Vakalardaki artışın en büyük nedeni ise vatandaşların tedbirlere uymamaları…

”NEREDEYSE VAKALARA YETİŞEMEZ DURUMA GELDİK”

Diyarbakır’da ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, şunları söyledi:

* Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran’daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu.

* Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık.

* Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekte zorlanıyoruz.

* Normalleşme sürecinin başlamasının ardından insanların kalabalık yerlerde bulunduğunu ve maske takmadığını görüyoruz.

MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Öte yandan Diyarbakır Valiliği, vakaların artmasıyla kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. (DHA)

