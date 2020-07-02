Fuat Avni tweet’lerine beraat

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında ‘Fuat Avni’ tweet’lerini haberleştirildiği gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya ‘terör örgütüne üye olmaksızın yardım’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Doğan Akın da katıldı. Savcı esas hakkında mütalaasında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle Doğan Akın’ın beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl temmuz ayında T24 ve Diken’in de aralarında bulunduğu birkaç haber sitesine, 2014-2016 yılları arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımları haber yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.