DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız: Su kaynaklarımız üzerindeki baskı artıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye’deki su kaynaklarının durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının hiç olmadığı kadar değerli hale geldiğini belirten Yıldız, nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, küreselleşme ve kirlilik kaynaklı olarak su rezervleri üzerindeki baskıyı arttırdığını söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye'deki tatlı su kaynakları üzerinde ilave stres oluşturduğuna da değinen Yıldız, “Tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla genel müdürlümüz çalışmalarını artırarak sürdürüyor” dedi.

17 YILDA 587 HES, 592 BARAJ YAPILDI

DSİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, “Son 17 yılda 592 baraj ve 587 hidroelektrik santrali yapıldı. DSİ'nin bu dönemde 1389 sulama tesisi ve 385 gölet inşa edildi. İçme suyu tesisleri, atık su tesisleri ve taşkın koruma tesisleri ile birlikte 17 yılda 8 bin 393 yeni tesisi milletimizin hizmetine sunduk” dedi.

66,5 MİLYON DEKAR TARIM ARAZİSİ SULAMAYA AÇILDI

DSİ'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Türkiye'deki 85 milyon dekar tarım arazisinin 66,5 milyon dekarının sulamaya açıldığını ifade eden Yıldız, “Sulamaya açılan alanlarda yapılan tarım sayesinde yıllık 49,5 milyar liralık zirai gelir sağlamak mümkün olmuştur” diye konuştu.

Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının dörtte üçünün tarımsal sulamada kullanıldığını hatırlatan Yıldız, çiftçilere damla sulama yöntemini tavsiye etti.

ŞEHİRLERİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yıldız, 81 il için ‘İçme Suyu Eylem Planı' hazırlandığını belirterek, “Son 17 yılda işletmeye aldığımız 248 adet içmesuyu projesi ile 43 milyon vatandaşımıza içme suyu temin edilmiştir. Tamamlanan modern içmesuyu arıtma tesisleri ile günde 8,6 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretilmektedir” ifadelerini kullandı.

GENEL MÜDÜR VEKİLİ OLARAK ATANMIŞTI

İnşaat Mühendisi olan Kaya Yıldız, DSİ'de ilk kez 1991 yılında mühendis olarak göreve başladı. Uşak'ta kontrol kısım mühendisliğinde görevlendirilen Yıldız, 2012 yılında Aydın 21. Bölge Müdürlüğü görevine getirildi.

2017 yılında DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı olan Yıldız 2017 yılından itibaren ise genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kaya Yıldız geçtiğimiz ay vekaleten genel müdür olarak atandı.