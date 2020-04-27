Duayenlerden gündem yaratacak program: Kimse coronadan ölmüyor

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SALGINDA İKİNCİ DALGA GELİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine ilişkin değerlendirmelerden bulunan Uğur Dündar, İspanyol nezlesinde ikinci dalganın meydana geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

* Veriler, Dünya Sağlık Örgütü’nün zorunlu kıldığı ikinci değerlendirmeyi içermiyor.

* Bütün gelişmiş ülkeler geriye dönük yeni bir düzenleme yapıyorlar.

* Ama Türkiye’deki sağlık ordusu gerçekten de gerek teşhiste, gerekse ilk müdahalede ilaçların kullanımı ve değerlendirilmesinde hakikaten büyük başarıya imza atıyorlar.

* Ölümlerin azalmış olması bizi fevkalade sevindirdi.

* Ama bu hiçbir zaman gevşemeye yol açmamalı.

* Çünkü biliyoruz ki, pandemilerde ikinci bir dalga geliyor.

ÖZDİL: AÇIKLANMAYA MUHTAÇ 23 BİN ÖLÜM VAR

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Bakanlar Kurulu toplantısında bir karar alındığını ve Türkiye’de o karar gereği salgının sona erdiğini düşünüyorum.

* Yani oldu da bitti maşallah durumu var.

* Ama sanırım Türkiye’de bir zatürre salgını var. Kimse coronadan ölmüyor.

* Ölü sayısının bile yok edilmesi karşısında hayretimizi engelleyemiyoruz.

* Pişmiş aşa su katmak istemem ama yarınki yazımda devletin bir resmi kurumunu şahit göstererek, 23 bin açıklanmaya muhtaç ölüm olduğunu yazıyorum.

‘REZALETLER SİLSİLESİNİN BİR PARÇASI’

İmamoğlu’na limon kumpasına ilişkin konuşan Özdil şöyle devam etti:

* Rezaletler silsilesinin bir parçası.

* Hakikaten rezil olmaya devam ediyorlar. Bu ikinci girişim biliyorsunuz.

* Şimdi de güya limon pazarlığıyla… Sadece internette sanal ortamda bu troller işe yarıyor…

* Oxford Üniversitesi geçen sene bir haber güvenilirliği araştırması yaptı.

* Dünya çapında yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en ahlaksız medyası Türk medyası çıktı.

* En fazla yalan haber, kurgu haber Türk medyasında yayınlanıyor.

‘AKP İLE BİRLİKTE DİLLERE YERLEŞTİ KUMPAS SÖZCÜĞÜ’

Dündar ise, şu ifadeleri kullandı:

* Trolleri ben hiç saymıyorum, ete kemiğe bürünmüş kişiler olarak görmüyorum.

* Düğmeye basılıyor ve onlar harekete geçiyor.

* Yalan, iftirayla dolu bir yığın saldırılarda bulunuyorlar.

* Ben bazı basın kartı taşıyıp, bize saldıranlara baktığımda, çok güzel gazetecilik yapmışız, bunlara ekmek sağlamışız diye düşünüyorum.

* AKP ile birlikte dillere yerleşti kumpas sözcüğü.

* Sadece Ekrem Bey’e yapmıyorlar ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da Sayın İmamoğlu gibi hedefte.

* İktidar iyi iş yapan belediyelerin önünü kesmek yerine, aslında çok kolay bir yöntem var, onları örnek alsınlar, onlar gibi olmaya çalışsınlar.

‘BİR GAZETECİ AHLAKLIYSA, TROLLER TARAFINDAN O KADAR SALDIRIYA UĞRUYOR…’

Özdil, “Bir gazeteci ne kadar ahlaklıysa troller tarafından o kadar saldırıya uğruyor. Aslında limon kumpası da Tunç Soyer gibi, Muhittin Böcek gibi, Yılmaz Büyükerşen gibi başkanlarımızın ne kadar doğru iş yaptığını gösteriyor. Yoksul insanlarımızın elini tuttu CHP’li belediyeler” dedi.

‘MİZAH VARSA GERÇEKLERİN HALKA ULAŞMASI SÖZ KONUSUDUR’

Özdil, “Türkiye’de hiçbir sanatçı çıkıp benzer bir tiplemeyle Sağlık Bakanımızla, asrın liderimizle mizah yoluyla eleştiri yapamıyor” dedi.

Dündar ise, “Eleştiri yapanların başına ne geldiğini biliyoruz. Metin Akpınar yargılanıyor, sevgili Müjdat Gezen programda söylediği eleştirileri nedeniyle linçlere uğradılar. Mizah varsa gerçeklerin halka ulaşması söz konusudur” ifadelerini kullandı.