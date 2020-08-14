Flaş karar! İki ilde daha yasak geldi

Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yasaklandı. Ayrıca alınan karar gereği düğünler 3 saatten 2.5 saate düşürüldü.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler aynı gün içerisinde 11.00 ila 23.00 arasında en fazla 3 saatten, 2.5 saate düşürüldü.

Bu aktivitelerde ve etkinliklerde dağıtılacak yemek ve ikramlar ise sosyal mesafe korunarak yapılacak ve servisler Sağlık Bakanlığı salgın yönetim ve çalışma rehberine uygun şekilde yapılacak. Ayrıca mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları faaliyetler de yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK GELDİ

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce'de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı. Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

MALATYA’DA DA 65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK GELDİ

Malatya’da artan Covid-19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Malatya Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

SİVAS’TA 65 YAŞ ÜSTÜ KARARI GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sivas ve Gaziantep’de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Sivas’ta alınan karar valiliğin yeniden düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından ertelenmişti. İHA