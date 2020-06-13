‘Dur’ ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda denetim yapan polisler, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri lüks otomobili durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Denetlemede görevli polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı.

Merkez Otogar kavşağında yolu kesen polis ekibinin de ihtarlarına uymayan sürücü, bulvar boyunca kaçışına devam etti. Sakarya Mahallesi yakınlarında Mithatpaşa Bulvarı’na dönen otomobil, 15 kilometre süren kovalama sonucu Denizli Mahallesi 57036 Sokak’ta kıskıvrak yakalandı.

Sürücü ve yanındaki iki arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, adı Oktay U. olduğu tespit edilen sürücünün sahte kimlik kullanmaktan arandığını belirlendi.

Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)