Edirne’de corona virüsü denetimi: Polisi gören maskeyi taktı!

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgesinin ardından Edirne'de oluşturulan denetim heyeti bugün kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Edirne Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde, denetim heyetinde Edirne Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden birer personel yer aldı.

İŞLETME SAHİPLERİ VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Saraçlar Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen heyet, işletme sahipleri ve personellerine corona virüsüne karşı uymaları gereken tedbirleri hatırlattı.

Dezenfektan ve maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralına dikkat çekilen denetimlerde, caddede maske takmayan ve maskesini çene altına ya da koluna takan vatandaşlar da uyarıldı.

POLİSİ GÖREN MASKESİNİ DÜZELTTİ

Caddedeki denetimi fark eden vatandaşlar, özellikle çene altına taktıkları maskeleri telaşla düzeltirken; İl Emniyet Müdürlüğü görevlisi de maskesi bulunmayanların Saraçlar Caddesi'ne girişinin yasak olduğunu vatandaşlara hatırlattı.

SARAÇLAR ESNAFINDAN TEDBİR ÇAĞRISI

Saraçlar Caddesi esnaflarından Atakan Barış ise denetim sırasında vatandaşları corona virüsüne karşı tedbirli olmaya davet ederek şunları söyledi:

* Biz Saraçlar'da esnafız. Kurallara özen gösteriyoruz. Bizim için özellikle sosyal mesafe çok önemli.

* Hepimiz bir araya geldiğimizde sosyal mesafemize dikkat ediyoruz.

* Herkese de tavsiye ederiz, maske taksınlar. İnşallah daha iyi günler göreceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.